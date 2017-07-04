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Индия хочет провести молодёжный чемпионат мира 2019 года

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2017 (до 20), Заграница: события
Сегодня, 18:41 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Индия хочет провести чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет в 2019 году. Президент Федерации футбола Индии Прафул Патель уверен, что это позволит развить футбол в стране, которая в октябре примет юношеский чемпионат мира (до 17 лет). В ФИФА уже направлен соответствующий запрос. Отметим, что в этом году молодежный чемпионат мира выиграла сборная Англии.

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