Индия хочет провести молодёжный чемпионат мира 2019 года

Индия хочет провести чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет в 2019 году. Президент Федерации футбола Индии Прафул Патель уверен, что это позволит развить футбол в стране, которая в октябре примет юношеский чемпионат мира (до 17 лет). В ФИФА уже направлен соответствующий запрос. Отметим, что в этом году молодежный чемпионат мира выиграла сборная Англии.