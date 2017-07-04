«Шальке» подпишет полузащитника «Нанта»

Вслед за приобретением защитника «Депортиво» Пабло Инсуа «Шальке» подпишет перспективного полузащитника «Нанта» Амина Харита. 20-летний хавбек попрощался с игроками «Нанта» и покинул место сбора клуба, чтобы подписать контракт с немецкой стороной. Стоимость сделки может составить 10 млн евро. В «Нанте» подтвердили, что Харит сменит команду.