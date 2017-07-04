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«Челси» продлил контракт с нападающим Абрахамом

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Суонси Сити, Абрахам Тэмми
Сегодня, 18:39 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Максим Коджеспиров

Лондонский «Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Тэмми Абрахамом. Новое соглашение рассчитано на пять лет. Предстоящий сезон форвард проведет на правах аренды в «Суонси».

Напомним, что на данный момент «Челси» оформляет трансфер защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.

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