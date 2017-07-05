Фассоне: «Мы находимся в 1-2 днях от решения, которое примут Доннарумма и его агент»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что клуб близок к продлению контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой:

«Я говорил, что двери „Милана“ будут открыты, если Джиджи передумает. Он передумал, и мне кажется, что мы очень близки к сделке с игроком и его семьёй. Думаю, мы находимся в одном-двух днях от решения, которое примет футболист. Впрочем, такие решения никогда не принимаются только игроками. Есть агенты, в нашем случае – очень талантливый агент, у которого есть собственные идеи и убеждения, которые слегка далеки от наших, так что я не знаю, каким будет окончательное решение.

Пока я веду переговоры с Райолой, с которым общаюсь по несколько раз в день. Это крупная сделка, которая включает в себя компенсации, льготы, комиссии, проценты от возможных будущих продаж игрока. Доннарумма – один из лучших вратарей мира, поэтому его уход следующим летом был бы огромной потерей для нас. Именно поэтому мы возобновили переговоры».