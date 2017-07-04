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Видаль: «Сказал Киммиху, чтобы он меньше говорил и больше играл»
Сегодня, 13:33 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку со своим одноклубником Джошуа Киммихом во время финала Кубка Конфедераций с командой Германии (0:1).
«Я только сказал ему, чтобы он меньше разговаривал и больше играл. Мы были на взводе, но всё в порядке. Мы с Джошуа остаемся друзьями».
Сам Киммих по этому поводу заявил следующее:
«У нас не будет никаких проблем на первой тренировке „Баварии“. Я ничего не говорил, а Артуро сказал пару фраз. Но всё это остается на футбольном поле».
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Этот Видаль немножко психованный типок,к нему лучше не лезть.
А так рядовое событие,тем более финал.
Смех да и только. Чья бы корова мычала. Видаль в каждой игре плакался судьям.