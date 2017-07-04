Видаль: «Сказал Киммиху, чтобы он меньше говорил и больше играл»

Полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал стычку со своим одноклубником Джошуа Киммихом во время финала Кубка Конфедераций с командой Германии (0:1).

«Я только сказал ему, чтобы он меньше разговаривал и больше играл. Мы были на взводе, но всё в порядке. Мы с Джошуа остаемся друзьями».

Сам Киммих по этому поводу заявил следующее:

«У нас не будет никаких проблем на первой тренировке „Баварии“. Я ничего не говорил, а Артуро сказал пару фраз. Но всё это остается на футбольном поле».