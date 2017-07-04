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Себальос: «„Реал“ или „Барселона“? Узнаете через две недели»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Бетис, Реал, Барселона, Себальос Даниэль
Сегодня, 22:47 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос, комментируя свой возможный переход в «Реал» или «Барселону», заявил, что его будущее решится в ближайшие две недели.

«Мое будущее? Через две недели вы все узнаете», - сказал Себальос.

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