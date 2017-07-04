Саморано: «Санчес хочет выиграть Лигу чемпионов, но в „Арсенале“ это невозможно»

Известный в прошлом нападающий сборной Чили Иван Саморано посоветовал своему земляку Алексису Санчесу сменить клуб, если он хочет добиться победы в Лиге чемпионов.

«Думаю, Санчес и сам знает, что ему делать. Мы говорим об очень амбициозном футболисте, который забивает много мячей. В первую очередь Санчес хочет выиграть Лигу чемпионов, но я не думаю, что это возможно сделать вместе с „Арсеналом“. Он знает, что был бы более полезен в большой команде. Всё в его руках, это личный выбор».

Сам Санчес уже принял решение о будущем, но пока не озвучил его.