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Саморано: «Санчес хочет выиграть Лигу чемпионов, но в „Арсенале“ это невозможно»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 08:37 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный в прошлом нападающий сборной Чили Иван Саморано посоветовал своему земляку Алексису Санчесу сменить клуб, если он хочет добиться победы в Лиге чемпионов.

«Думаю, Санчес и сам знает, что ему делать. Мы говорим об очень амбициозном футболисте, который забивает много мячей. В первую очередь Санчес хочет выиграть Лигу чемпионов, но я не думаю, что это возможно сделать вместе с „Арсеналом“. Он знает, что был бы более полезен в большой команде. Всё в его руках, это личный выбор».

Сам Санчес уже принял решение о будущем, но пока не озвучил его.

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