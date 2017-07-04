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Хенесс: «Если „Бавария“ просто станет чемпионом Германии, я уже буду доволен»
Сегодня, 16:28 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что в грядущем сезоне он будет рад даже победе в Бундеслиге, поскольку в мюнхенском клубе идет перестройка.
«Если мы станем чемпионами Германии, то я уже буду очень доволен. Мы на пороге перестройки. Вполне естественно, что когда эта перестройка будет завершена, мы будем ставить своей целью завоевание более одного титула».
Ранее мюнхенцы завершили трансфер Корентина Толиссо из «Лиона».
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как же смешно читать его вью))
Ну а если серьезно, нету у Баварии конкурентов на чемпионства!
Баварию можно даже заранее поздравить перед началом чемпионата.
Болельщики Мюнхенской Баварии, позвольте поздравить Вас с очередным чемпионством в Бундеслиге.