Хенесс: «Если „Бавария“ просто станет чемпионом Германии, я уже буду доволен»

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что в грядущем сезоне он будет рад даже победе в Бундеслиге, поскольку в мюнхенском клубе идет перестройка.

«Если мы станем чемпионами Германии, то я уже буду очень доволен. Мы на пороге перестройки. Вполне естественно, что когда эта перестройка будет завершена, мы будем ставить своей целью завоевание более одного титула».

Ранее мюнхенцы завершили трансфер Корентина Толиссо из «Лиона».