Новичок «Милана» Чалханоглу: «Спасибо за веру в меня!»

Заключивший контракт с «Миланом» полузащитник Хакан Чалханоглу рад возможности выступать за итальянский клуб:

«Хочу поблагодарить всех, кто позволил этому трансферу состояться, спасибо за веру в меня. Теперь я хочу отдать вам гораздо больше.

Последние четыре месяца дались мне очень тяжело, но я рад быть здесь, в „Милане“. Постараюсь предстать в своем лучшем виде перед фанатами, клубом и командой. Спасибо вам за всё, за возможность играть на „Сан Сиро“.

„Милан“ - очень хороший клуб, а для меня и самый важный. У „россонери“ богатая история, и мы, надеюсь, ее возродим. Когда ты видишь клубный музей, и всех этих великих игроков, вроде Кака, Гаттузо, Мальдини, Роналдиньо и Дэвида Бэкхема, понимаешь, что тебе предстоит хорошо поработать».