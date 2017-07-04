Жиру: «Хочу продолжить свое приключение в „Арсенале“»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру сообщил, что намерен остаться в лондонской команде, несмотря на интерес «Эвертона», «Лиона» и «Вест Хэма».

«Я выиграл несколько титулов за свою карьеру, это важная вещь, но для меня важнее другое. Мне важно, чтобы люди видели во мне верного воина, который всегда отдаёт все силы для команды. Вот почему я хочу продолжить своё приключение в „Арсенале“.

Я хотел бы выиграть еще один или несколько титулов до конца моего контракта. Моя мотивация - делать всё возможное, чтобы семья мной гордилась».

Контракт 30-летнего Жиру рассчитан еще на 3 года. В прошлом сезоне Оливье забил 12 голов в 29 матчах АПЛ.