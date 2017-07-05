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Источник: «Месси подпишет новый контракт с „Барселоной“ на следующей неделе»
Сегодня, 07:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал с сине-гранатовыми условия нового контракта. По информации источника, новое соглашение аргентинца с каталонским клубом будет рассчитано до 2021 года с опцией продления ещё на один год. Сумма отступных за Месси составит € 300 млн.
Источник сообщает, что 30-летний футболист подпишет контракт на следующей неделе. Ранее уже сообщалось, что Месси хочет продлить соглашение с «Барселоной» до начала сезона.
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