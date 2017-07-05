Источник: «Месси подпишет новый контракт с „Барселоной“ на следующей неделе»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал с сине-гранатовыми условия нового контракта. По информации источника, новое соглашение аргентинца с каталонским клубом будет рассчитано до 2021 года с опцией продления ещё на один год. Сумма отступных за Месси составит € 300 млн.

Источник сообщает, что 30-летний футболист подпишет контракт на следующей неделе. Ранее уже сообщалось, что Месси хочет продлить соглашение с «Барселоной» до начала сезона.