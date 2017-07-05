Рейтинг@Mail.ru

Источник: «Месси подпишет новый контракт с „Барселоной“ на следующей неделе»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Контракты, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 07:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси согласовал с сине-гранатовыми условия нового контракта. По информации источника, новое соглашение аргентинца с каталонским клубом будет рассчитано до 2021 года с опцией продления ещё на один год. Сумма отступных за Месси составит € 300 млн.

Источник сообщает, что 30-летний футболист подпишет контракт на следующей неделе. Ранее уже сообщалось, что Месси хочет продлить соглашение с «Барселоной» до начала сезона.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:57 Официально «Рединг» продлил контракт со Стамом 3
16:03 Официально «Тосно» расторг контракт с Милевским 21
14:21 Официально Ноутон продлил контракт с «Суонси» 1
09:55 Официально Мотта продлил контракт с ПСЖ 0
00:40 Доннарумма согласовал контракт с «Миланом» 34
03 июля 2017
20:33 Официально Сын Джорджа Веа подписал контракт с ПСЖ 2
19:52 ПСЖ подписал контракт с Дагба 1
12:50 Официально Фото «Байер» и Хавертс продлили сотрудничество 2
09:42 В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года 6
00:40 Слухи Облак продлит контракт с «Атлетико», сумма отступных превысит 100 млн евро 6
все материалы по этой теме
Турниры