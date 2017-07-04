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Ноутон продлил контракт с «Суонси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Контракты, Суонси Сити, Ноутон Кайл
Сегодня, 14:21 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Дмитрий Кристя

Правый защитник «Суонси» Кайл Ноутон продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано до 2020 года.

Ноутон выступает за «лебедей» с 2015 года, перебравшись из «Тоттенхэма». За это время он провел на клубном уровне 71 матч и забил 1 гол.

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