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Ноутон продлил контракт с «Суонси»
Сегодня, 14:21 | Источник: ФК "Суонси" | Редакция: Дмитрий Кристя
Правый защитник «Суонси» Кайл Ноутон продлил контракт с клубом. Новое соглашение 28-летнего игрока рассчитано до 2020 года.
Ноутон выступает за «лебедей» с 2015 года, перебравшись из «Тоттенхэма». За это время он провел на клубном уровне 71 матч и забил 1 гол.
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