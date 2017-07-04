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Доннарумма согласовал контракт с «Миланом»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Контракты, Милан, Доннарумма Джанлуиджи, Доннарумма Антонио
Сегодня, 00:40 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма согласовал с клубом новый контракт. По данным источника, в контракте содержится сумма отступных, которая составляет 100 млн евро, но она может быть снижена до 50 млн, если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов. Срок соглашения рассчитан на пять лет. Это улучшенный договор в сравнении с тем, от которого игрок отказался ранее. В год Доннарумма будет получать, не 5 млн, а 6 млн евро. Также «Милан» подпишет брата игрока Антонио Доннарумму, который выступал в Греции, а в «Милане» будет получать 1 млн евро в год. Сообщается, что Доннарумма отказался от предложения ПСЖ с зарплатой 13 млн евро в год.

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