Сын Джорджа Веа подписал контракт с ПСЖ

Тимоти Веа, сын легендарного обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа, подписал контракт с ПСЖ. 17-летний игрок заключил договор с парижанами до 2020 года. Он перебрался в молодежную систему ПСЖ в 2014 году, ранее выступал за юношескую сборную США, где родился.

Ранее ПСЖ подписал договор с еще одним игроком молодежной команды Колином Дагба.