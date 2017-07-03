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Сын Джорджа Веа подписал контракт с ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Контракты, ПСЖ, Веа Тимоти
Сегодня, 20:33 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Сергей Иванов

Тимоти Веа, сын легендарного обладателя «Золотого мяча» Джорджа Веа, подписал контракт с ПСЖ. 17-летний игрок заключил договор с парижанами до 2020 года. Он перебрался в молодежную систему ПСЖ в 2014 году, ранее выступал за юношескую сборную США, где родился.

Ранее ПСЖ подписал договор с еще одним игроком молодежной команды Колином Дагба.

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