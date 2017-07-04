30
Мотта продлил контракт с ПСЖ
Сегодня, 09:55 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Дмитрий Кристя
34-летний полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано еще на один год. Мотта выступает за парижан с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 41 поединок во всех турнирах. Ожидается, что после завершения карьеры футболиста Мотта возглавит молодежку ПСЖ.
Другие материалы по теме:
Вчера
20:33 Официально Сын Джорджа Веа подписал контракт с ПСЖ 2
12:50 Официально Фото «Байер» и Хавертс продлили сотрудничество 1
02 июля 2017
16:03 Официально Фото Гослинг продлил контракт с «Борнмутом» 0
01 июля 2017
17:55 Официально Стефенс продлил контракт с «Саутгемптоном» 0
60
Или войдите через