Мотта продлил контракт с ПСЖ

34-летний полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано еще на один год. Мотта выступает за парижан с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 41 поединок во всех турнирах. Ожидается, что после завершения карьеры футболиста Мотта возглавит молодежку ПСЖ.

Nasser Al-Khelaïfi: «Nous sommes très satisfaits d’avoir prolongé le contrat de Thiago» ➡️ https://t.co/uAnHmZs8di pic.twitter.com/TwJTmQAqGZ — PSG Officiel (@PSG_inside) 4 июля 2017 г.