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Мотта продлил контракт с ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Контракты, ПСЖ, Мотта Тиаго
Сегодня, 09:55 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Дмитрий Кристя

34-летний полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта, как и ожидалось, продлил контракт с клубом. Новое соглашение футболиста рассчитано еще на один год. Мотта выступает за парижан с 2012 года. В прошлом сезоне он провел 41 поединок во всех турнирах. Ожидается, что после завершения карьеры футболиста Мотта возглавит молодежку ПСЖ.

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