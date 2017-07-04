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«Тосно» расторг контракт с Милевским
Сегодня, 16:03 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Тосно» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Артемом Милевским. Руководство клуба долго думало, что делать с 32-летним форвардом, но всё же решило расторгнуть договор.
В прошлом сезоне ФНЛ украинец провел 17 матчей и сделал 1 голевую передачу.
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