«Тосно» расторг контракт с Милевским

«Тосно» объявил о прекращении сотрудничества с нападающим Артемом Милевским. Руководство клуба долго думало, что делать с 32-летним форвардом, но всё же решило расторгнуть договор.

В прошлом сезоне ФНЛ украинец провел 17 матчей и сделал 1 голевую передачу.