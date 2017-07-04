«Рединг» продлил контракт со Стамом

«Рединг» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Япом Стамом. 44-летний голландец заключил новый договор до 2019 года. В прошлом сезоне он был близок к выводу команды в Премьер-Лигу, но «Рединг» уступил в финале плей-офф «Хаддерсфилду» в серии пенальти.