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«Рединг» продлил контракт со Стамом

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Контракты, Рединг, Стам Яп
Сегодня, 22:57 | Источник: ФК "Рединг" | Редакция: Сергей Иванов

«Рединг» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Япом Стамом. 44-летний голландец заключил новый договор до 2019 года. В прошлом сезоне он был близок к выводу команды в Премьер-Лигу, но «Рединг» уступил в финале плей-офф «Хаддерсфилду» в серии пенальти.

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