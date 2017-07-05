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«Хаддерсфилд» подписал Скотта Мэлоуна из «Фулхэма»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Хаддерсфилд, Фулхэм, Мэлоун Скотт
Сегодня, 20:51 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Хаддерсфилд Таун» сообщает о переходе в клуб защитника «Фулхэма» Скотта Мэлоуна.
26-летний англичанин заключил с «терьерами» трехлетний контракт.
Напомним, что вчера новички Премьер-Лиги объявили о подписании сразу трех футболистов.
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