Ляказетт - игрок «Арсенала»

«Арсенал» подписал нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

Форвард успешно прошел медобследование и заключил с «канонирами» долгосрочный контракт.

Сумма, которую лондонцам пришлось заплатить французскому клубу за переход 26-летнего футболиста, не разглашается.

Ожидается, что Ляказетт на этих выходных отправится вместе с командой в турне по Австралии.