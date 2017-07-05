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Ляказетт - игрок «Арсенала»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр
Сегодня, 19:23 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь
«Арсенал» подписал нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.
Форвард успешно прошел медобследование и заключил с «канонирами» долгосрочный контракт.
Сумма, которую лондонцам пришлось заплатить французскому клубу за переход 26-летнего футболиста, не разглашается.
Ожидается, что Ляказетт на этих выходных отправится вместе с командой в турне по Австралии.
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Хороший нап, удачи ему в Арсенале.
Ах да...
В Зенит перейти бы, так нет же прётся к своему...
Я думаю 50 лямов за переход и около 7 лямов личка
Вообще, его несколько раз уже звали в клуб, а он всё отказывался. С чего теперь-то прибежал ?
наконец-то в Арсенале топ нап!