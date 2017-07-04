«Хаддерсфилд» подписал игрока сборной США

«Хаддерсфил» объявил о третьем новичке за день. Поднявшийся в Премьер-Лигу клуб после подписания Тома Инса и Кэйси Палмера заключил контракт с хавбеком сборной США Даниэлем Уильямсом договор на два года. 28-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Рединг», с которым у него истек срок контракта.