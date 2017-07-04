30
«Хаддерсфилд» подписал игрока сборной США
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Хаддерсфилд, Рединг, Уильямс Даниэль
Сегодня, 22:42 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Сергей Иванов
«Хаддерсфил» объявил о третьем новичке за день. Поднявшийся в Премьер-Лигу клуб после подписания Тома Инса и Кэйси Палмера заключил контракт с хавбеком сборной США Даниэлем Уильямсом договор на два года. 28-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Рединг», с которым у него истек срок контракта.
Другие материалы по теме:
22:53 Официально «Аугсбург» подписал Кордову и Грегоритча 0
22:23 Официально «Сельта» выкупила Хосабеда у «Фулхэма» 0
21:25 Официально Шарлес сменил «Малагу» на «Эйбар» 0
19:39 Официально Аруна Коне перешёл в «Сивасспор» 0
17:38 Официально «Хаддерсфилд» подписал Тома Инса 0
17:12 Официально Сиссе подписал контракт с клубом третьего дивизиона Швейцарии 2
12:03 Официально Капитан «Севильи» Иборра перейдет в «Лестер» 2
11:42 Официально Фото Луис Густаво - игрок «Марселя» 7
60
Или войдите через