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«Сток Сити» подписал 18-летнего защитника, выступавшего за «Халл»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Халл Сити, Сток Сити, Таймон Джош
Сегодня, 19:35 | Источник: ФК "Сток Сити" | Редакция: Антон Белюсь
«Сток Сити» подписал бывшего защитника «Халл Сити» Джоша Таймона.
18-летний игрок ранее решил не продлевать сотрудничество с «тиграми», а сегодня заключил с «гончарами» пятилетний контракт.
Напомним, что интерес к перспективному футболисту проявлял целый ряд английских клубов, среди которых упоминался «Ливерпуль».
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