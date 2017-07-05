«Сток Сити» подписал 18-летнего защитника, выступавшего за «Халл»

«Сток Сити» подписал бывшего защитника «Халл Сити» Джоша Таймона.

18-летний игрок ранее решил не продлевать сотрудничество с «тиграми», а сегодня заключил с «гончарами» пятилетний контракт.

Напомним, что интерес к перспективному футболисту проявлял целый ряд английских клубов, среди которых упоминался «Ливерпуль».