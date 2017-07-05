Венгер: «У Ляказетта сильный характер»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал подписание контракта с нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.

«Мы очень рады, что Ляказетт присоединился к нашей команде. В последние годы он показал, что может забивать много мячей. У него интересные технические качества и сильный характер. Он - отличное дополнение к нашей команде», - сказал Венгер.