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Венгер: «У Ляказетта сильный характер»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр, Венгер Арсен
Сегодня, 19:58 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал подписание контракта с нападающим «Лиона» Александром Ляказеттом.
«Мы очень рады, что Ляказетт присоединился к нашей команде. В последние годы он показал, что может забивать много мячей. У него интересные технические качества и сильный характер. Он - отличное дополнение к нашей команде», - сказал Венгер.
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