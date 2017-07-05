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Эменике - игрок «Олимпиакоса»
Соккер.Ру // Греция. Суперлига 2017/2018, Заграница: трансферы, Олимпиакос, Фенербахче, Эменике Эммануэль
Сегодня, 18:04 | Источник: ФК "Олимпиакос" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий Эммануэль Эменике продолжит карьеру в Греции.
30-летний нигериец, интерес к которому проявлял «Спартак», присоединился к чемпионам Греции - «Олимпиакосу».
О сроках контракта не сообщается.
В минувшем сезоне на счету форварда 8 голов в 27 матчах за «Фенербахче» во всех турнирах.
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Посмотри какие паузы у цска в этом плане...Разумеется если ты не считаешь годом основания своего любимого клуба год эдак так 2000....)
Эм снова красно-белый.