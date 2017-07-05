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«Фенербахче» объявил о трансфере Камени

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Фенербахче, Малага, Камени Идрисс
Сегодня, 20:43 | Источник: твиттер ФК "Фенербахче" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Фенербахче» объявил о переходе вратаря «Малаги» Идрисса Камени. С футболистом подписан контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Камени отыграл в 35 матчах чемпионата Испании.

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