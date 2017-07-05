«Фенербахче» объявил о трансфере Камени

«Фенербахче» объявил о переходе вратаря «Малаги» Идрисса Камени. С футболистом подписан контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне Камени отыграл в 35 матчах чемпионата Испании.