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«Фенербахче» объявил о трансфере Камени
Сегодня, 20:43 | Источник: твиттер ФК "Фенербахче" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Фенербахче» объявил о переходе вратаря «Малаги» Идрисса Камени. С футболистом подписан контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В прошлом сезоне Камени отыграл в 35 матчах чемпионата Испании.
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