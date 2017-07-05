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«Арсенал» заплатил за Ляказетта 60 миллионов евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр
Сегодня, 20:51 | Источник: ФК "Лион" | Редакция: Максим Коджеспиров
Трансфер нападающего Александра Ляказетта из «Лиона» в «Арсенал» обошелся лондонской команде в 60 миллионов евро. В эту сумму вошли фиксированные 53 миллиона евро плюс семь миллионов евро достанутся «Лиону» в качестве бонуса за успешную игру Ляказетта в «Арсенале».
Сообщается, что трансфер Ляказетта - это рекордная продажа для «Лиона» и рекордная покупка для «Арсенала».
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