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Х. Гарсия: «Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“»
Вчера, 23:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия дал понять, что информация о его возможном переходе в «Бордо» на правах аренды не соответствует действительности:
«Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“. Сейчас я вообще не думаю об уходе из „Зенита“ и хочу продолжать играть здесь».
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды.
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"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/997335.shtml
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А ты уже перешёл!!!)))))))
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:)