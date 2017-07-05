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Х. Гарсия: «Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Бордо, Гарсия Хавьер
Вчера, 23:28 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия дал понять, что информация о его возможном переходе в «Бордо» на правах аренды не соответствует действительности:

«Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“. Сейчас я вообще не думаю об уходе из „Зенита“ и хочу продолжать играть здесь».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды.

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