Х. Гарсия: «Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“»

Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия дал понять, что информация о его возможном переходе в «Бордо» на правах аренды не соответствует действительности:

«Мне не поступало никаких предложений от „Бордо“. Сейчас я вообще не думаю об уходе из „Зенита“ и хочу продолжать играть здесь».

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 30-летний испанец дал добро на свой переход во французский клуб на правах аренды.