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Сычёв: «У меня много сил, молодым игрокам „Локо“ есть на кого равняться»

Соккер.Ру // Россия: игроки, Локомотив М, Казанка, Сычев Дмитрий
Сегодня, 03:10 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал подписание контракта со второй командой «Локомотива», выступающей в ПФЛ:

«Даже не читал контракт. Просто поставил подпись. То, что я назначен капитаном, и для меня стало новостью. А реакцию партнёров пока не знаю – не успел их спросить. Я видел их всех маленькими, когда они ещё ходили в спортивную школу. Сейчас все стали взрослыми людьми. Постараюсь поделиться с ними своим опытом. Надеюсь, они смогут перейти в основную команду.  Готов ли вести за собой молодёжь? Да, у меня много сил. Им есть на кого равняться. Для меня это абсолютно новый вызов, новый этап, новые эмоции».

Новичок фарм-клуба «Локомотива» также признался, что у него есть цель попасть в первую команду «железнодорожников».

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