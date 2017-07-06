Сычёв: «У меня много сил, молодым игрокам „Локо“ есть на кого равняться»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал подписание контракта со второй командой «Локомотива», выступающей в ПФЛ:

«Даже не читал контракт. Просто поставил подпись. То, что я назначен капитаном, и для меня стало новостью. А реакцию партнёров пока не знаю – не успел их спросить. Я видел их всех маленькими, когда они ещё ходили в спортивную школу. Сейчас все стали взрослыми людьми. Постараюсь поделиться с ними своим опытом. Надеюсь, они смогут перейти в основную команду. Готов ли вести за собой молодёжь? Да, у меня много сил. Им есть на кого равняться. Для меня это абсолютно новый вызов, новый этап, новые эмоции».

Новичок фарм-клуба «Локомотива» также признался, что у него есть цель попасть в первую команду «железнодорожников».