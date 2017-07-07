Шкриньяр - игрок «Интера»

Как и ожидалось, хавбек «Сампдории» Милан Шкриньяр перешел в «Интер». Контракт с 22-летним игроком заключен на 5 лет. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 18 млн евро. В прошлом сезоне Шкриньяр провел 35 матчей в Серии А.