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Шкриньяр - игрок «Интера»
Сегодня, 12:30 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, хавбек «Сампдории» Милан Шкриньяр перешел в «Интер». Контракт с 22-летним игроком заключен на 5 лет. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 18 млн евро. В прошлом сезоне Шкриньяр провел 35 матчей в Серии А.
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