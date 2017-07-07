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Шкриньяр - игрок «Интера»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Интер, Сампдория, Шкриньяр Милан
Сегодня, 12:30 | Источник: ФК "Интер" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, хавбек «Сампдории» Милан Шкриньяр перешел в «Интер». Контракт с 22-летним игроком заключен на 5 лет. Сумма трансфера, по неофициальной информации, составила 18 млн евро. В прошлом сезоне Шкриньяр провел 35 матчей в Серии А.

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