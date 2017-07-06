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«Валенсия» заплатит за Нето 7 миллионов евро
Вчера, 23:58 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Максим Коджеспиров
Испанская «Валенсия» заплатит за трансфер голкипера туринского «Ювентуса» Нето 7 миллионов евро. В пятницу, 7 июля, футболист должен прилететь в Испанию, где он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Валенсией».
В минувшем сезоне Нето сыграл восемь матчей в чемпионате Италии.
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