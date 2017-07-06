Рейтинг@Mail.ru

«Валенсия» заплатит за Нето 7 миллионов евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Валенсия, Ювентус, Нето
Вчера, 23:58 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Максим Коджеспиров

Испанская «Валенсия» заплатит за трансфер голкипера туринского «Ювентуса» Нето 7 миллионов евро. В пятницу, 7 июля, футболист должен прилететь в Испанию, где он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Валенсией».

В минувшем сезоне Нето сыграл восемь матчей в чемпионате Италии.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:05
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:59 «Милан» продлит контракт с Доннаруммой до конца недели 7
22:31 «Уфа» расторгла контракт с Филиным 0
21:48 Официально Фото «Лидс» усилился экс-хавбеком «Ньюкасла» 2
21:16 Официально Тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля» 3
20:59 Официально Видео Клиши перешёл в «Истанбул Башакшехир» 1
20:35 «Милан» объявил о прибытии Конти 8
18:40 Официально Фото Милевский - игрок брестского «Динамо» 14
18:24 Официально «Кардифф Сити» расторг контракт с Ламбертом 1
17:26 Веденеев: «У Кокорина нет внутренней потребности в борьбе» 21
15:26 Официально Фото Иборра сменил «Севилью» на «Лестер» 8
все материалы по этой теме
Турниры