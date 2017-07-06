«Валенсия» заплатит за Нето 7 миллионов евро

Испанская «Валенсия» заплатит за трансфер голкипера туринского «Ювентуса» Нето 7 миллионов евро. В пятницу, 7 июля, футболист должен прилететь в Испанию, где он пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Валенсией».

В минувшем сезоне Нето сыграл восемь матчей в чемпионате Италии.