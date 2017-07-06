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Тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля»
Сегодня, 21:16 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров
Тульский «Арсенал» снова арендовал у «Лилля» защитника Стофира Сунцу. Арендное соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. По условиям соглашения, у «Арсенала» есть первоочередное право выкупа футболиста. В минувшем сезоне Сунцу также выступал на правах аренды за «Арсенал». В чемпионате России футболист провел 14 матчей.
Ранее сообщалось о том, что тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
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