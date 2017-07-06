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Тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Арсенал Т, Лилль, Сунцу Стофира
Сегодня, 21:16 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров

Тульский «Арсенал» снова арендовал у «Лилля»  защитника Стофира Сунцу. Арендное соглашение рассчитано до конца предстоящего сезона. По условиям соглашения, у «Арсенала» есть первоочередное право выкупа футболиста. В минувшем сезоне Сунцу также выступал на правах аренды за «Арсенал». В чемпионате России футболист провел 14 матчей.

Ранее сообщалось о том, что тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.

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