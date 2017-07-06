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Клиши перешёл в «Истанбул Башакшехир»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Истанбул, Клиши Гаэль
Сегодня, 20:59 | Источник: твиттер ФК "Истанбул Башакшехир" | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши, как и ожидалось, стал игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

31-летний футболист уже присоединился к своей новой команде и примерил форму клуба. О деталях контракта информации пока нет. 

Добавим, что француз присоединился к «Истанбулу» на правах свободного агента.

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