Клиши перешёл в «Истанбул Башакшехир»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши, как и ожидалось, стал игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

31-летний футболист уже присоединился к своей новой команде и примерил форму клуба. О деталях контракта информации пока нет.

Добавим, что француз присоединился к «Истанбулу» на правах свободного агента.