30
Клиши перешёл в «Истанбул Башакшехир»
Сегодня, 20:59 | Источник: твиттер ФК "Истанбул Башакшехир" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши, как и ожидалось, стал игроком турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».
31-летний футболист уже присоединился к своей новой команде и примерил форму клуба. О деталях контракта информации пока нет.
Добавим, что француз присоединился к «Истанбулу» на правах свободного агента.
Другие материалы по теме:
21:48 Официально Фото «Лидс» усилился экс-хавбеком «Ньюкасла» 0
21:16 Официально Тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля» 1
18:40 Официально Фото Милевский - игрок брестского «Динамо» 11
18:24 Официально «Кардифф Сити» расторг контракт с Ламбертом 0
15:26 Официально Фото Иборра сменил «Севилью» на «Лестер» 7
14:45 Официально «РБ Лейпциг» купил у ПСЖ Огюстена за 13 млн евро 1
60
Или войдите через