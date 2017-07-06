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«Уфа» расторгла контракт с Филиным
Сегодня, 22:31 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Уфы» Александр Филин покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В прошедшем сезоне Филин принял участие в 18 матчах молодежного первенства команд РФПЛ и забил один гол.
Напомним, что накануне «Уфа» в товарищеском матче одержала победу над румынским клубом «Университатю» (2:1).
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