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«Уфа» расторгла контракт с Филиным

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Уфа, Филин Александр
Сегодня, 22:31 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Уфы» Александр Филин покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В прошедшем сезоне Филин принял участие в 18 матчах молодежного первенства команд РФПЛ и забил один гол.

Напомним, что накануне «Уфа» в товарищеском матче одержала победу над румынским клубом «Университатю» (2:1).

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