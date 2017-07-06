«Милан» продлит контракт с Доннаруммой до конца недели

«Милан» рассчитывает до конца текущей недели подписать новый контракт с голкипером Джанлуджи Доннаруммой. «Россонери» предлагают футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Напомним, что Доннарумма входит в сферу интересов ПСЖ и «Реала».