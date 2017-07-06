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«Милан» продлит контракт с Доннаруммой до конца недели
Сегодня, 22:59 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Милан» рассчитывает до конца текущей недели подписать новый контракт с голкипером Джанлуджи Доннаруммой. «Россонери» предлагают футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 6 миллионов евро в год.
Напомним, что Доннарумма входит в сферу интересов ПСЖ и «Реала».
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хороший контракт. на несколько дней. потом уйдет