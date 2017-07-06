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«Милан» продлит контракт с Доннаруммой до конца недели

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 22:59 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров

«Милан» рассчитывает до конца текущей недели подписать новый контракт с голкипером Джанлуджи Доннаруммой. «Россонери» предлагают футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Напомним, что Доннарумма входит в сферу интересов ПСЖ и «Реала».

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