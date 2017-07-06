«Лидс» усилился экс-хавбеком «Ньюкасла»

«Лидс» объявил о трансфере экс-полузащитника «Ньюкасла» Вурнона Аниты.

Опорный хавбек поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «павлинами».

28-летний голландец на протяжении 5 лет защищал цвета «сорок» после своего перехода из «Аякса» за 8.5 млн евро в 2012 году, однако этим летом в клубе решили расстаться с футболистом.

✍️ We are delighted to confirm the signing of Vurnon Anita, who joins the club from @NUFC. Read more at: https://t.co/ETJLNZ7A2M pic.twitter.com/tgmiWQKcfw — Leeds United (@LUFC) 6 июля 2017 г.

Ранее «Лидс» подписал экс-голкипера «Вердера» Феликса Видвальда.