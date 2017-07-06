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«Лидс» усилился экс-хавбеком «Ньюкасла»
Сегодня, 21:48 | Источник: ФК "Лидс" | Редакция: Антон Белюсь
«Лидс» объявил о трансфере экс-полузащитника «Ньюкасла» Вурнона Аниты.
Опорный хавбек поставил подпись под трехлетним трудовым соглашением с «павлинами».
28-летний голландец на протяжении 5 лет защищал цвета «сорок» после своего перехода из «Аякса» за 8.5 млн евро в 2012 году, однако этим летом в клубе решили расстаться с футболистом.
Ранее «Лидс» подписал экс-голкипера «Вердера» Феликса Видвальда.
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