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Бартомеу: «Дани Алвес покинул „Барселону“ из-за личных проблем»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бартомеу Хосеп , Алвес Даниэль
Сегодня, 15:10 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу вспомнил об уходе из команды защитника Дани Алвеса. Стороны расстались не самым лучшим образом, после чего Алвес не раз критиковал руководство каталонского клуба.
«У Дани Алвеса нет никаких проблем с нами, его трудности были личного характера. Об этой проблеме знаю я, он и его агент. Если он сам захочет, то объяснит, но я повторяю - это личное».
Бартомеу также подтвердил, что в январе «Барселона» рассматривала вариант с возвращением Алвеса после того, как бразилец предложил свои услуги клубу, но в итоге было решено обойтись без игрока.
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