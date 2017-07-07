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«Монако» отклонил предложение «Ромы» по Жемерсону
Сегодня, 08:50 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Монако» отклонил предложение «Ромы» по своему центральному защитнику Жемерсону. Римляне были готовы заплатить 13 млн евро за 24-летнего футболиста, но последовал отказ. Монегаски вообще не намерены продавать бразильского бека.
Жемерсон перебрался в «Монако» в прошлом году из «Атлетико Минейро».
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