«Монако» отклонил предложение «Ромы» по Жемерсону

«Монако» отклонил предложение «Ромы» по своему центральному защитнику Жемерсону. Римляне были готовы заплатить 13 млн евро за 24-летнего футболиста, но последовал отказ. Монегаски вообще не намерены продавать бразильского бека.

Жемерсон перебрался в «Монако» в прошлом году из «Атлетико Минейро».