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«Монако» отклонил предложение «Ромы» по Жемерсону

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Рома, Жемерсон
Сегодня, 08:50 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Монако» отклонил предложение «Ромы» по своему центральному защитнику Жемерсону. Римляне были готовы заплатить 13 млн евро за 24-летнего футболиста, но последовал отказ. Монегаски вообще не намерены продавать бразильского бека.

Жемерсон перебрался в «Монако» в прошлом году из «Атлетико Минейро».

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