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ПСЖ готов заплатить 80 млн евро за Коутиньо
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 08:58 | Источник: thehardtackle.com | Редакция: Дмитрий Кристя
ПСЖ нацелился на полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Парижане готовы заплатить за футболиста 80 млн евро.
Клуб переключился на Коутиньо после того, как стало ясно, что подписать нападающего «Реала» Криштиану Роналду не удастся. Мерсисайдский клуб, по слухам, повесил на бразильца ценник в размере 87 млн фунтов, чтобы отпугнуть соискателей на футболиста.
Коутиньо забил 13 голов и сделал 7 голевых передач в 31 матче АПЛ в минувшем сезоне.
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