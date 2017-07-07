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Бартомеу: «Верратти хочет в „Барселону“, но ПСЖ не отпускает его»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, ПСЖ, Верратти Марко
Сегодня, 10:30 | Источник: Sport.es | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу признал, что клуб интересуется хавбеком ПСЖ Марко Верратти, однако парижане не ведут переговоров по итальянцу.

«Мы хотим видеть Верратти в „Барселоне“ и знаем, что он тоже хочет играть за наш клуб. Проблема в том, что ПСЖ уже уведомил нас о своем нежелании вести переговоры по Марко. У него в контракте нет суммы отступных, и это проблема».

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