Бартомеу: «Верратти хочет в „Барселону“, но ПСЖ не отпускает его»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу признал, что клуб интересуется хавбеком ПСЖ Марко Верратти, однако парижане не ведут переговоров по итальянцу.

«Мы хотим видеть Верратти в „Барселоне“ и знаем, что он тоже хочет играть за наш клуб. Проблема в том, что ПСЖ уже уведомил нас о своем нежелании вести переговоры по Марко. У него в контракте нет суммы отступных, и это проблема».