Президент «Бетиса»: «Хотим, чтобы Себальос остался, но решение за ним»

Президент «Бетиса» Анхель Аро подтвердил информацию о том, что «Барселона» и «Реал» всерьёз заинтересованы полузащитником Даниэлем Себальосом:

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы оставить Себальоса в клубе, но это правда, что „Барселона“ и „Реал“ звонили по поводу него. Мы не ждём, что он покинет команду, пока Даниэль сам не скажет, что хочет уйти. Мы хотим сохранить его в команде, но решение остаётся за ним. У него осталось две недели отдыха, но мы ожидаем, что решение будет принято раньше».

Напомним, по информации испанских СМИ, в мадридском клубе уверены в том, что Себальос станет игроком «сливочных».