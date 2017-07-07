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Президент «Бетиса»: «Хотим, чтобы Себальос остался, но решение за ним»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Барселона, Бетис, Себальос Даниэль
Сегодня, 06:29 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Президент «Бетиса» Анхель Аро подтвердил информацию о том, что «Барселона» и «Реал» всерьёз заинтересованы полузащитником Даниэлем Себальосом:
«Мы продолжаем работать над тем, чтобы оставить Себальоса в клубе, но это правда, что „Барселона“ и „Реал“ звонили по поводу него. Мы не ждём, что он покинет команду, пока Даниэль сам не скажет, что хочет уйти. Мы хотим сохранить его в команде, но решение остаётся за ним. У него осталось две недели отдыха, но мы ожидаем, что решение будет принято раньше».
Напомним, по информации испанских СМИ, в мадридском клубе уверены в том, что Себальос станет игроком «сливочных».
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