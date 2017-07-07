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«Реал» согласовал контракт с Мбаппе

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Монако, Мбаппе Килиан, Мората Альваро
Сегодня, 06:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Монако» и сборной Франции Киллиан Мбаппе согласовал с «Реалом» условия личного контракта. По информации источника, в случае если «монегаски» согласятся отпустить 18-летнего форварда в «Реал», француз подпишет шестилетний контракт с мадридским клубом с зарплатой в € 6-7 млн в год.

Отмечается, что «сливочные» сделают «Монако» новое предложение по Мбаппе после того, как продадут своего нападающего Альваро Морату, главным претендентом на которого является «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Мбаппе ежегодную зарплату в размере € 12 млн.

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