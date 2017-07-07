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«Трабзонспор» ведет переговоры с «Миланом» по Куцке

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Трабзонспор, Милан, Куцка Юрай
Сегодня, 09:56 | Источник: Твиттер ФК "Трабзонспор" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Трабзонспор» официально подтвердил факт переговоров с «Миланом» по полузащитнику Юраю Куцке. По слухам, приобретение словака обойдется турецкому клубу в 6 млн евро, что в 3 раза больше суммы, которую «Милан» заплатил за игрока «Дженоа» в 2015 году.

30-летний Куцка в прошлом сезоне Серии А провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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