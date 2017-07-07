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«Тулуза» подписала Яя Саного
Сегодня, 20:48 | Источник: Tfc.info | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий Яя Саного перешел в «Тулузу». 24-летний француз заключил с «Тулузой» контракт на три года. Он был свободным агентом после ухода из «Арсенала» этим летом по истечении срока контракта.
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