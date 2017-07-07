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Хавбек «Милана» Куцка перешел в «Трабзонспор»
Сегодня, 20:01 | Источник: ФК "Трабзонспор" | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, «Трабзонспор» объявил о приобретении полузащитника «Милана» Юрая Куцки. Предполагаемая стоимость трансфера составила 5 млн евро.
30-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр и подписал с турецким клубом контракт сроком на 3 года.
В прошлом сезоне Серии А Куцка провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
#Trabzonspor #WelcometoOurFamilyKuco pic.twitter.com/ca4ISPONKE
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 7 июля 2017 г.
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Зря отпустили его,он смог удивить всех когда в Милан переходил,человеку не нужно было никогда лишней мотивации чтобы выкладываться на поле и показывать сверх того чего умел.
Да и по его слезам перед уходом было понятно что он и сам не хотел уходить.