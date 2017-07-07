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Хавбек «Милана» Куцка перешел в «Трабзонспор»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Трабзонспор, Милан, Куцка Юрай
Сегодня, 20:01 | Источник: ФК "Трабзонспор" | Редакция: Роман Мельник

Как и ожидалось, «Трабзонспор» объявил о приобретении полузащитника «Милана» Юрая Куцки. Предполагаемая стоимость трансфера составила 5 млн евро.

30-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр и подписал с турецким клубом контракт сроком на 3 года.

В прошлом сезоне Серии А Куцка провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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