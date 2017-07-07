Хавбек «Милана» Куцка перешел в «Трабзонспор»

Как и ожидалось, «Трабзонспор» объявил о приобретении полузащитника «Милана» Юрая Куцки. Предполагаемая стоимость трансфера составила 5 млн евро.

30-летний футболист сегодня успешно прошел медосмотр и подписал с турецким клубом контракт сроком на 3 года.

В прошлом сезоне Серии А Куцка провел 30 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.