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«Манчестер Юнайтед» отдал своего защитника в аренду «Нортгемптон Таун»
Сегодня, 20:26 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник
Реган Пул, 18-летний центральный защитник молодежной сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в третьем по силе английском дивизионе. Валлиец проведет один год в «Нортгемптон Таун» на правах аренды.
Футболист дебютировал за манкунианцев 25 февраля 2016 года в матче 1/16 Лиги Европы против «Мидтьюлланда», но в составе пока закрепиться не смог.
В июне «красных дьяволов» также покинул нападающий Джош Харроп, перебравшийся в «Престон».
Full details and Justin Edinburgh's reaction to the signing of Regan Poole: https://t.co/Z3StrRc9zV pic.twitter.com/gwr5b8UTpm
— Northampton Town (@ntfc) 7 июля 2017 г.
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