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«Манчестер Юнайтед» отдал своего защитника в аренду «Нортгемптон Таун»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Ман Юнайтед, Нортгемптон Таун
Сегодня, 20:26 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

Реган Пул, 18-летний центральный защитник молодежной сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в третьем по силе английском дивизионе. Валлиец проведет один год в «Нортгемптон Таун» на правах аренды.

Футболист дебютировал за манкунианцев 25 февраля 2016 года в матче 1/16 Лиги Европы против «Мидтьюлланда», но в составе пока закрепиться не смог.

В июне «красных дьяволов» также покинул нападающий Джош Харроп, перебравшийся в «Престон».

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