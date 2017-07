«Манчестер Юнайтед» отдал своего защитника в аренду «Нортгемптон Таун»

Реган Пул, 18-летний центральный защитник молодежной сборной Уэльса и «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру в третьем по силе английском дивизионе. Валлиец проведет один год в «Нортгемптон Таун» на правах аренды.

Футболист дебютировал за манкунианцев 25 февраля 2016 года в матче 1/16 Лиги Европы против «Мидтьюлланда», но в составе пока закрепиться не смог.

В июне «красных дьяволов» также покинул нападающий Джош Харроп, перебравшийся в «Престон».

Full details and Justin Edinburgh's reaction to the signing of Regan Poole: https://t.co/Z3StrRc9zV pic.twitter.com/gwr5b8UTpm

— Northampton Town (@ntfc) 7 июля 2017 г.