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Брат Франка Рибери перебрался в «Газелек Аяччо»

Соккер.Ру // Франция. Лига 2 2017/2018, Заграница: трансферы, Газелек
Сегодня, 19:03 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Стивен Рибери, брат полузащитника «Баварии» Франка Рибери, перешел в «Газелек Аяччо». 21-летний игрок впервые выступит в Лиге 2. Во второй части минувшего сезона игравший за молодежную команду «Баварии» с 2014 по 2016 год Рибери-младший выступал за «Булонь-сюр-Мер». Этим летом он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Франк Рибери продлил контракт с «Баварией».

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