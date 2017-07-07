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Брат Франка Рибери перебрался в «Газелек Аяччо»
Сегодня, 19:03 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Стивен Рибери, брат полузащитника «Баварии» Франка Рибери, перешел в «Газелек Аяччо». 21-летний игрок впервые выступит в Лиге 2. Во второй части минувшего сезона игравший за молодежную команду «Баварии» с 2014 по 2016 год Рибери-младший выступал за «Булонь-сюр-Мер». Этим летом он стал свободным агентом.
В прошлом сезоне Франк Рибери продлил контракт с «Баварией».
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