Уолтерс сменил «Сток Сити» на «Бернли»

Нападающий «Сток Сити» Джонатан Уолтерс сменил клубную прописку. Отныне он будет защищать цвета «Бернли». Контракт рассчитан до 2019 года, сумма сделки не сообщается.

33-летний игрок провел 49 матчей в футболке сборной Ирландии. Своих новых одноклубников он встретит в родной стране — предсезонную подготовку «Бернли» проведет в Ирландии.

Напомним, вчера «бордовые» объявили о подписании защитника «Лидса» Чарли Тейлора.

SIGNING: The Clarets are delighted to announce that Jonathan Walters has signed a two-year deal.

