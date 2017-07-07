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Уолтерс сменил «Сток Сити» на «Бернли»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сток Сити, Бернли, Уолтерс Джонатан
Сегодня, 20:12 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Сток Сити» Джонатан Уолтерс сменил клубную прописку. Отныне он будет защищать цвета «Бернли». Контракт рассчитан до 2019 года, сумма сделки не сообщается.
33-летний игрок провел 49 матчей в футболке сборной Ирландии. Своих новых одноклубников он встретит в родной стране — предсезонную подготовку «Бернли» проведет в Ирландии.
Напомним, вчера «бордовые» объявили о подписании защитника «Лидса» Чарли Тейлора.
SIGNING: The Clarets are delighted to announce that Jonathan Walters has signed a two-year deal.
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— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 7 июля 2017 г.
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