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Уолтерс сменил «Сток Сити» на «Бернли»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сток Сити, Бернли, Уолтерс Джонатан
Сегодня, 20:12 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Сток Сити» Джонатан Уолтерс сменил клубную прописку. Отныне он будет защищать цвета «Бернли». Контракт рассчитан до 2019 года, сумма сделки не сообщается.

33-летний игрок провел 49 матчей в футболке сборной Ирландии. Своих новых одноклубников он встретит в родной стране — предсезонную подготовку «Бернли» проведет в Ирландии.

Напомним, вчера «бордовые» объявили о подписании защитника «Лидса» Чарли Тейлора

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