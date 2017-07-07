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Бершиче подписал 4-летний контракт с ПСЖ
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Роман Мельник
ПСЖ укрепил свой состав фланговым защитником Юри Бершичем.
27-летний футболист, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», останется во французском клубе до 2021 года. В минувшей кампании игрок провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Ранее ряды парижан пополнил сын Джорджа Веа.
Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Yuri Berchiche jusqu'en 2021 ! ➡️ https://t.co/KAvvjZmAMx #Berchiche2021 pic.twitter.com/732rNJ2LB0
— PSG Officiel (@PSG_inside) 7 июля 2017 г.
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