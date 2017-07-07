Бершиче подписал 4-летний контракт с ПСЖ

ПСЖ укрепил свой состав фланговым защитником Юри Бершичем.

27-летний футболист, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», останется во французском клубе до 2021 года. В минувшей кампании игрок провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее ряды парижан пополнил сын Джорджа Веа.