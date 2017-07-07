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Бершиче подписал 4-летний контракт с ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, ПСЖ, Реал Сосьедад, Бершиче Юри
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК ПСЖ | Редакция: Роман Мельник

ПСЖ укрепил свой состав фланговым защитником Юри Бершичем.

27-летний футболист, ранее выступавший за «Реал Сосьедад», останется во французском клубе до 2021 года. В минувшей кампании игрок провел 35 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее ряды парижан пополнил сын Джорджа Веа.

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