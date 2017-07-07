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Элдерсон сменил «Монако» на «Сивасспор»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Сивасспор, Монако, Элдерсон
Сегодня, 18:45 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Монако» Элдерсон продолжит карьеру в Турции. 29-летний нигериец имел мало практики в составе монегасков, которые в прошлом сезоне отдавали его в аренду в «Спортинг» из Хихона. Всего с 2014 года после перехода из «Браги» Элдерсон провел за «Монако» лишь 50 матчей. Теперь он перебрался в «Сивасспор», заключив контракт на один год.

Ранее «Монако» отказался отпускать в «Рому» защитника Жемерсона.

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