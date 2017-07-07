Элдерсон сменил «Монако» на «Сивасспор»

Защитник «Монако» Элдерсон продолжит карьеру в Турции. 29-летний нигериец имел мало практики в составе монегасков, которые в прошлом сезоне отдавали его в аренду в «Спортинг» из Хихона. Всего с 2014 года после перехода из «Браги» Элдерсон провел за «Монако» лишь 50 матчей. Теперь он перебрался в «Сивасспор», заключив контракт на один год.

Ранее «Монако» отказался отпускать в «Рому» защитника Жемерсона.