30
Президент «Фиорентины» подтвердил продажу Валеро в «Интер»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Интер, Валеро Борха
Сегодня, 22:41 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Фиорентины» Марио Коньиньи подтвердил, что полузащитник его команды Борха Валеро, который просил отпустить его, переходит в «Интер».
«Продан ли Валеро уже в „Интер“? Да-да…»
Сообщается, что сумма сделки составила 7 млн евро.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через