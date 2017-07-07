Президент «Фиорентины» подтвердил продажу Валеро в «Интер»

Президент «Фиорентины» Марио Коньиньи подтвердил, что полузащитник его команды Борха Валеро, который просил отпустить его, переходит в «Интер».

«Продан ли Валеро уже в „Интер“? Да-да…»

Сообщается, что сумма сделки составила 7 млн евро.