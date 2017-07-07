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«Интер» нацелился на защитника «Аугсбурга» Стафилидиса
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Аугсбург, Интер, Стафилидис Константинос
Сегодня, 21:18 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Согласно сообщениям прессы, «Интер» заинтересовался защитником «Аугсбурга» Константиносом Стафилидисом, который забил четырежды в 29 матчах в прошлом сезоне.
Миланский клуб нуждается в защите левого фланга и может предложить немцам 4,5 млн евро — именно в такую сумму оценивается трансфер 23-летнего грека.
Напомним, сегодня состав «нерадзурри» пополнился хавбеком «Сампдории» Миланом Шкриньяром.
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