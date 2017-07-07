«Интер» нацелился на защитника «Аугсбурга» Стафилидиса

Согласно сообщениям прессы, «Интер» заинтересовался защитником «Аугсбурга» Константиносом Стафилидисом, который забил четырежды в 29 матчах в прошлом сезоне.

Миланский клуб нуждается в защите левого фланга и может предложить немцам 4,5 млн евро — именно в такую сумму оценивается трансфер 23-летнего грека.

Напомним, сегодня состав «нерадзурри» пополнился хавбеком «Сампдории» Миланом Шкриньяром.